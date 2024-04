Eine 18-jährige Opel-Fahrerin hat am Montagabend auf der L386 zwischen Nußbach und Rudolphskirchen einen schweren Unfall verursacht. Auf nasser Fahrbahn verlor sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Auto, durchbrach ein Geländer und kam unter einer Böschung zum Stehen. Wie die Polizei berichtet, erlitt die junge Frau schwere Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden. Ihr Beifahrer blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs wurde die Straße vorübergehend gesperrt.