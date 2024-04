Zu einem Partnerschaftstreffen erwartet die Gemeinde Dennweiler-Frohnbach von 9. bis 12. Mai Besucher aus der Partnerstadt Denneville. Nach einer längeren Pause wegen Corona solle die Freundschaft wieder vertieft werden.

Das hat der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Hans Staß, angekündigt. Er rechnet mit rund 30 Besuchern aus Frankreich. Diese werden im Dorf privat untergebracht. Neben einer Draisinentour ist für Samstag auch ein Ausflug an die Mosel mit Bootsfahrt geplant, berichtet Staß. Freitag- und Samstagabend wird ein Treffen im Wadenauer Hof mit musikalischer Untermalung vorbereitet. Während es am ersten Abend eher Tanzmusik gibt, will Dorothee Hesse mit ihrem Ensemble am Samstag besinnlichere Musik anbieten. Erstmals waren die Franzosen aus Denneville an der Atlantikküste in der Normandie zur 700-Jahr-Feier von Dennweiler-Frohnbach im Jahr 2002 zu Besuch. Im kommenden Jahr feiert die offizielle Besiegelung der Jumelage ihr 20-jähriges Bestehen.