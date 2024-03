Die Polizei hat am Sonntagabend Jugendliche gefasst, die aus einem Auto mehrere Gegenstände gestohlen hatten. Der Vorfall ereignete sich, als der Besitzer seinen Wagen um 19.15 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus auf dem „Holler“ mit laufendem Motor parkte. Nach seiner Rückkehr informierte ihn ein Anwohner, dass sich eine Personengruppe an seinem Auto zu schaffen gemacht und Gegenstände mitgenommen hatte. Die Diebe waren bereits geflohen. Wie die Polizei weiter berichtet, fanden die Beamten die minderjährigen Täter in der Nähe des Tatorts. Bei der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte die entwendeten Objekte und stellten sie sicher. Die Jugendlichen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben und müssen sich nun wegen Diebstahls verantworten. Die Polizeiinspektion Kusel bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.