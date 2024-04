Auf ihrer „Gute Laune“-Tour gastiert Jeanine Vahldiek mit Begleitung am Sonntag, 21. April, 17 Uhr, im Kulturhaus Kübelberg.

Die ungewöhnlichen Klänge der Orchesterharfe, gemischt mit Gesang, unzähligen Percussioninstrumenten, Ukulele, Ukulelenbass und Hawaiigitarre, lassen jeden Song mit neuen Facetten erscheinen, verspricht der Veranstalter. Man denke an Reggae, Pop, Jazz und Singer-Songwriter. Ein Konzert der Band sei dadurch sehr kurzweilig und besteche vor allem auch durch das Miteinander der beiden Musiker Jeanine Vahldiek und Steffen Haß.

Schon vor ihrem Kennenlernen führte ihr Leben die sympathischen jungen Leute rund um den Globus. Die verschiedensten Erfahrungen prägten nun die selbstkomponierten Songs. Und die Tatsache, dass ein fröhlicher Tag durchaus Freude bringt, fließe deutlich in ihre Art und Musik ein, so die Presseinfo. 2009 gründeten die beiden Musiker die Jeanine Vahldiek Band und veröffentlichten 2019 ihr bereits fünftes Album „Kitschig Wunderbar“, das erste mit ausschließlich deutschen Texten. Weiterhin erschienen sind „Come with me“ (2010), „A little courage“ (2012), „Blank canvas“ (2014) und „No hardship“ (2017).

Info

Karten gibt’s bei ticket-regional.de, Wunschstübbche Brücken, Kleeblatt Buch & Natur Waldmohr, sowie im Bürgerbüro VGOG / Standort Schönenberg-Kübelberg.