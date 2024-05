Die Luxemburger Nationalmannschaft schaut wieder in Lauterecken vorbei und ist eines von sechs Teams, die beim Pfingstturnier des örtlichen Eisstockclubs mitmachen. Die eigene Truppe setzt in diesem Jahr aus einem bestimmten Grund aus.

Das traditionelle Pfingstturnier des Eisstockclubs Lauterecken, steigt am Pfingstsonntag, 19. Mai, auf dem Eisstockplatz des Vereins unweit der Pfälzerwald-Hütte. Los geht’s um 10 Uhr.

Eisstockschießen betreibt in Rheinland-Pfalz ausschließlich der Lauterecker Club, der auch in diesem Jahr einen Wettkampf am Feiertag austrägt und Einblicke in die Sportart bietet. Das Eisstockschießen ist eine besonders auf Strategie und Taktik ausgelegte Sportart mit gewissen Ähnlichkeiten zum Curling – allerdings ohne das Wischen, und gespielt wird auf Asphalt. Ziel ist es, die so genannte Daube so nah wie möglich an den Zielkreis zu bringen.

Sechs Mannschaften reisen zum Turnier an

Sechs Mannschaften nehmen in diesem Jahr am Lauterecker Turnier teil, dabei sind wieder Luxemburger – darunter wie immer deren Nationalmannschaft –, aber auch Sportler aus Bad Friedrichshall, Bad Nauheim und Dortmund werden anreisen. Wie immer erwartet der Eisstockclub Lauterecken auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher, die sich ein Bild von der Randsportart machen können. Kulinarisch setzen die Ausrichter auf selbst geräucherte Forellen, Schwenkbraten, Würstchen und ab Mittag auf Kaffee und Kuchen.

Das ist viel Aufwand, daher stellen die Lauterecker in diesem Jahr selbst keine Mannschaft, sondern kümmern sich verstärkt um die Organisation, berichtet Axel Stenzhorn vom Veranstalter, der jedoch wahrscheinlich bei einem der anderen Teams mitschießen wird.

Im Anschluss an das Turnier können Interessierte selbst einen Versuch beim Eisstockschießen wagen, oder einfach sonntags zwischen 10 und 12 Uhr beim Training unverbindlich in den Sport reinschnuppern, informiert Stenzhorn.