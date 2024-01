Ein schleppender Start und eine verschlafene Anfangsphase bescherte den Bezirksliga-Frauen der HSG Schwarzerden-Kusel eine 18:21 (10:11)-Niederlage beim HC Schmelz. Laut Trainer Hans-Peter Eckert wäre ein Sieg möglich gewesen.

Gegen die offene Abwehr des Drittplatzierten hatte die HSG zunächst keine Ideen. Und so bekam der HC einen Lauf, der bis zum 7:1 und einer Auszeit von Trainer Eckert in der 11. Minute andauerte. Auch wenn das zweite Tor erst in Minute 16 gelang, startete das Team jetzt die Aufholjagd, mit dem Ziel, den Gegner nicht durch leichtfertige Ballverluste im Angriff zum Konter einzuladen. Durch konsequentes Stoßen und Einlaufen wurde die Heimabwehr in Bewegung gebracht.

In der 22. Minute schaffte Alisa Hoffmann den Anschlusstreffer zum 9:8, fünf Minuten vor der Pause versenkte Laurin Becker den Ausgleichstreffer im gegnerischen Tor (10:10). Mit nur einem Tor Rückstand ging die HSG in die Pause.

Busch trifft dreimal

In der zweiten Halbzeit setzten die Gastgeberinnen erneut auf ihr schnelles Spiel, nach knapp 40 Minuten stand es 14:11. Die HSG nutzte eine Überzahlsituation mit drei Toren von Miriam Busch und einem Tor von Alisa Hoffmann zum 15:15-Ausgleich. Dann bekam der HC zwei Strafwürfe zugesprochen, die verwandelt wurden, und die HSG scheiterte an der gegnerischen Torfrau oder an technischen Fehlern. Schmelz traf über Rechtsaußen zum 20:16 (56.). Mit etwas Ergebniskorrektur und einem direkt ausgeführten Freistoß nach Ablauf der Uhr, der nach zwei Pfostenberührungen wieder aus dem Tor hüpfte, endete die Partie mit 21:18.

Positiv für die HSG-Frauen, dass wieder 13 Spielerinnen zur Verfügung standen. Und mit Anna Blinn und Jennifer Mack kamen zwei Ehemalige zurück, die eine Verstärkung im Rückraum und Kreis bedeuten.

Die HSG rangiert nach Rückzug des TV Kirkel II auf dem vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga. Nächstes Spiel ist beim ASC Quierschied 2 (28. Januar, 16 Uhr).