Die geplanten Investitionen werden in Schellweiler im laufenden Jahr etwas geringer ausfallen.

Nach der Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses und dem Bau eines neuen Bauhofes stehen aktuell weniger Aufgaben an, wie Ortsbürgermeister Matthias Doll nach der Haushaltsberatung im Gemeinderat berichtet. Rund 2000 Euro seien noch notwendig, um den Unterstand des Traktors am Bauhof fertigzustellen. An der Friedhofshalle solle die Dachrinne erneuert werden. Da der erwartete Verkauf weiterer Bauplätze die Finanzen in dem rund 500-Einwohner-Dorf aufbessert, mussten die Realsteuern nur auf das vorgegebene Maß erhöht werden. Der Rat stimmte für eine Anhebung der Grundsteuer A von 320 auf 345, der Grundsteuer B von 385 auf 465 sowie der Gewerbesteuer von 365 auf 380 Punkte.