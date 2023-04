Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bleibt Hüffler/Wahnwegen auf Kurs Richtung A-Klasse oder kann Hundheim-Offenbach dem Kontrahenten in die Suppe spucken? Beim Duell am Sonntag gehen wohl beide Teams ersatzgeschwächt an den Start.

Neun Spiele, neun Siege! Mit dieser beeindruckenden Bilanz hat sich die SG Hüffler/Wahnwegen im Jahr 2023 an die Tabellenspitze in der B-Klasse Nord herangepirscht und diese schließlich auch übernommen.