Die Drehleiter der Lauterecker Wehr hat nicht ganz gereicht: Weil einige Meter fehlten, wurde flugs das Hubgerät der Kameraden aus Meisenheim angefordert: Die Feuerwehr hat am Montagabend wahrlich einiges aufgeboten, um einen Turmfalken in luftiger Höhe von einer Mauer der Abteikirche zu befreien. Wie sich im Laufe des Einsatzes herausgestellt hat, haben die Wehrleute sogar eine kleine Falkenfamilie vor dem Tode retten können. Wäre die Mutter verendet, die drei frisch geschlüpften Küken wären wohl gar nicht entdeckt worden und hätten nicht überlebt.

Drei Küken und ein Ei entdeckt

Gegen 21.12 Uhr am Montagabend war, wie die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mitteilt, die Stützpunktwehr Lauterecken samt Drehleiter nach Offenbach-Hundheim gerufen worden. Dort hatte sich ein Turmfalke verletzt, der mit einem Bein zwischen Steinen des Mauerwerks hängengeblieben war. Dank der 30-Meter-Drehleiter aus Meisenheim konnte ein Wehrmann mit einer Transportbox in die Höhe fahren, den Greifvogel befreien und sicher zur Erde bringen.

Tierretter eilen aus Kindsbach herbei

Allerdings hatte ein Trupp der Wehr im Innern des Gotteshauses inzwischen ein Fiepen vernommen. Die Erkundungstour führte die Retter schließlich zu einem Nest, das in einem Hohlraum verborgen war. Das komplette Nest samt dreier kleiner Falken und einem Ei wurde entnommen. Die Helfer in der Not brachte die Tiere schließlich zu einem Falkner, der die Familie nach der Genesung des Muttervogels – der mit einer Wunde am Bein davongekommen ist – wieder auswildern wird. Zwei Stunden hatten die Wehrleute zu tun, die von der Tierrettung Kindsbach tatkräftig unterstützt wurden.