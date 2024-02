Wer in Kirrweiler ein Haus bauen möchte, muss auf Zack sein. Denn aktuell verfügt die finanziell gut aufgestellte Ortsgemeinde im Nordkreis nur noch über einen Bauplatz. Auch Leerstände gebe es nicht – was auf den Markt komme, sei nur kurze Zeit später wieder weg, denn „die Leute kommen gerne nach Kirrweiler“, sagt Ortsbürgermeister Ralf Schuster. Um der Nachfrage nach Bauland weiterhin begegnen zu können, möchte die Ortsgemeinde ein weiteres, kleines Baugebiet ausweisen. Dort sollen vier bis sechs Häuser entstehen. Passende Flächen gebe es im Ort, ergänzt der Ortsbürgermeister. Einen Zeitrahmen kann Schuster noch nicht nennen, aber „wir gehen das an – und je schneller, desto besser“.