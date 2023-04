Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein kurzer Knall. Nur ein Nachbar in der Hauptstraße wird wach. Wenige Minuten später sind die Täter schon verschwunden. „Das waren Profis“, sagt Helmut Käfer, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Kusel, über die Sprengung des Geldautomaten der Filiale in Glan-Münchweiler in der Nacht auf Mittwoch.

Laut Polizei wurde der Alarm um 3 Uhr ausgelöst. Die Täter seien in einem dunklen Kombi, möglicherweise einem Audi A 6, in Richtung Autobahn 62 geflüchtet. „Die