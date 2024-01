Ein Teil des Fritz-Wunderlich-Radweges – auch bekannt als Bahndamm – ist seit vergangener Woche gesperrt. Grund ist ein Hangrutsch kurz hinter dem Spielplatz in Ruthweiler in Richtung Kusel. Wie lange die Sperrung bestehen bleibt, ist noch unklar.

Der Hangrutsch sei vermutlich „durch die ergiebigen Regenfälle der letzten Wochen verursacht worden“, teilt Kreissprecherin Karla Hagner auf Anfrage mit. Die betroffene Stelle werde in den nächsten Tagen von einer Fachfirma untersucht. Für die weitere Vorgehensweise sei die Ortsgemeinde Ruthweiler zuständig, in deren Eigentum sich der Hang befinde.

Die Kreisverwaltung hatte bereits am Wochenende die Sperrung des betroffenen Abschnitts mit sofortiger Wirkung mitgeteilt und angekündigt, dass eine Umleitungsstrecke eingerichtet worden sei. Gesperrt ist der Radweg von Ruthweiler in Richtung Kusel direkt hinter dem Spielplatz, der laut Hagner nicht gefährdet ist. Die Umleitung sei ausgeschildert. Sie erfolgt über die Bahnhofstraße auf die Hauptstraße/L176 in Richtung Kusel. Am Kuseler Ortseingang geht es auf Höhe des Schwimmbads weiter über die Trierer Straße, die Körborner Straße, den Schulweg und den Blockweg, ehe Radfahrer über einen Feldweg wieder auf den Fritz-Wunderlich-Radweg gelangen, erläutert Hagner. Umgekehrt führt der Weg nach Ruthweiler.

Beschilderung am Montagmorgen ergänzt

„Aus Richtung Kusel kommend ist der Weg zugänglich bis zur Baustelle“, teilt die Sprecherin weiter mit. „Da ein Durchqueren der Gefahrenstelle nicht möglich ist, ist ab den Blockweg in Kusel-Diedelkopf die Umleitungsstrecke ausgeschildet.“ Am Diedelkopfer Spielplatz sei die Beschilderung am Montagmorgen ergänzt worden.