Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wochen vor Ende der Spielzeit hat die SG Altenglan/Rammelsbach Fakten geschaffen. Egal wie die Saison endet, geht sie in der kommenden Saison eine Klasse tiefer an den Start. Doch die SG will diese Runde noch ordentlich abschließen.

Es wäre ob des aktuellen Tabellenplatzes 15 in der B-Klasse Nord für die SG ohnehin schwierig gewesen, die Liga halten zu können. Günstige Konstellationen in den höheren Ligen hätten