Bei ihrem ersten Auftritt nach der Kuseler Herbstmesse war Kuseline Lena Stutzkeitz am Sonntagnachmittag auf der Kerwe in Rutsweiler am Glan zu Gast. Mit den sieben Straußbuben zog Lena durch die Straßen des Dorfes zum Dorfbrunnen in der Ortsmitte, wo die Straußjugend den Kerwestrauß aufhing. Kerwepfarrer Christopher Schwan begrüßte die Bewohner „des schönsten Dorfes mit den schönsten Mädchen“, um dann das Dorfgeschehen des vergangenen Jahres zu glossieren. Lena feierte schon häufiger die Kerwe in Rutsweiler, denn ihr Freund stammt aus der Gemeinde am Glan.