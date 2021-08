Sie hat einen dreieckigen Kopf, zwei Fangarme und ist für ihr spezielles Paarungsverhalten berühmt: die Gottesanbeterin. Lange Zeit war das Insekt in unseren Breiten sehr selten. Doch das hat sich inzwischen etwas geändert.

Erst vor wenigen Tagen haben ihre Kinder in St. Julian eine braune Gottesanbeterin im Garten entdeckt, berichtet Philine Budach von dem besonderen Fund. Im September hatte Kurt Drumm aus Rutsweiler am Glan ein Exemplar auf seinem Grundstück beobachten können. Auf der Beobachtungsplattform „Naturgucker“ des Naturschutzbundes (Nabu) im Internet finden sich zahlreiche weitere Funde – auch aus dem Kreis Kusel: Schönenberg-Kübelberg, Glan-Münchweiler, Hinzweiler. Zwar sei die Liste nicht vollständig, wie Rainer Michalski vom Nabu Rheinhessen-Nahe einräumt. Dennoch gibt sie einen Trend wieder.

Seit sechs Jahren an der Nahe

War die Gottesanbeterin bisher in wärmeren Gebieten wie dem Kaiserstuhl, der Südpfalz oder der Hessischen Bergstraße gesichtet worden, taucht sie seit rund sechs Jahren auch an der Nahe vermehrt auf. Auch das Glantal sei von Wärme begünstigt, was für die zunehmenden Vorkommen spricht. Drei heiße Sommer in Folge hätten zudem die Population begünstigt, sagt Michalski mit Blick auf den Klimawandel. Auch Hanni Golz vom Nabu Kusel-Altenglan hat bereits eine Gottesanbeterin in Gumbsweiler angetroffen. „Außerdem habe ich von Leuten in Landstuhl gehört, dort saß sie auf der Türklinke.“

Schon vor rund 15 Jahren hat Siegmar Ohliger aus Herschweiler-Pettersheim eine solches Insekt in Theisbergstegen gefunden. „Mein Enkel in Rockenhausen hat vor etwa drei Wochen auch eine Gottesanbeterin entdeckt und fotografiert“, berichtet der Naturschützer und pensionierte Biologielehrer. Seine erste Gottesanbeterin habe er vor vielen Jahren in Kandel entdeckt. Außerdem begleitete Mantis religiosa, so der lateinische Name, einmal eine Exkursion nach Cannes. Das Tierchen sei nach einer Pause im Bus gefunden worden und fuhr mit nach Kusel, wo Ohliger es noch etwa ein halbes Jahr im Terrarium hielt und mit Heuschrecken fütterte.

Doch nicht nur Bus fährt die Gottesanbeterin offenbar gerne, sie nutzt auch Schafe als „Taxi“, wie Michalski berichtet. Zwar hat das Insekt vier Flügel, doch nur die Männchen können auch gut fliegen, die Weibchen seien vor der Eiablage ein bisschen schwer.

Lauerjäger und Kannibalen

Wegen ihrer gefalteten Arme ist die Gottesanbeterin keineswegs gläubig oder gar sanftmütig. Nähert sich ein Insekt, wird es mit den zu Fangarmen entwickelten Vorderbeinen gegriffen und bald verspeist.

Reichlich tierische Kost steht auf dem Speiseplan dieser Art. Viel bewegen muss sich die zu den Fangschrecken zählende Art dabei aber nicht. „Gottesanbeterinnen sind Lauerjäger“, erklärt Michalski weiter. Und sie sind Kannibalen. Das bedeutet, sie fressen sich durchaus gegenseitig – nicht nur die Dame den Herrn nach der Paarung, was im Übrigen keinesfalls immer sein muss.

Rund 20 Jahre hat Frank Wieland, Direktor des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim, weltweit an Gottesanbeterinnen geforscht. Wieland räumt auf mit der These, wonach das Insekt erst neu eingewandert sei. Ursprünglich stamme es aus Afrika, es gebe aber Belege, wonach die Gottesanbeterin bereits 1756 in Frankfurt und 1817 in Dürkheim nachgewiesen wurde. Aus dem Harz sei ein Fossil bekannt. „Die Gottesanbeterin ist keine eingeführte Art“, stellt Wieland klar. Durch Kältezeiten sei sie ins Mittelmeergebiet zurückgedrängt worden.

Insekt des Jahres 2017

Doch diese kalten Zeiten sind inzwischen seltener geworden. Der Artenfinder registriert in den vergangenen zehn Jahren fast 1000 Funde in Rheinland-Pfalz. Allein 138 Vorkommen wurden in diesem Jahr dokumentiert. Es sei anzunehmen, dass derartige Funde in den kommenden Jahren keine Sensation mehr sind. Der Klimawandel verhilft der wärmeliebenden Tierart, sich von der Mittelmeerregion und den milden Regionen Deutschlands weiter nach Norden auszubreiten.

Die Weibchen sind rund 75 Millimeter lang, die Männchen etwas kleiner. Besonders wohl fühlen sie sich in trockenwarmen Gras- und Buschlandschaften, Halbtrockenrasen und Brachflächen mit lockerer Vegetation.

Nach der Begattung legen die Gottesanbeterinnen meist in der Zeit von August bis Oktober ihre Eier ab. Die Larven können auch kalte Temperaturen überstehen und schlüpfen im Frühjahr. Die erwachsenen Tiere sterben vor Beginn des Winters. Das Insekt, das auf der Roten Liste steht, ist 2017 zum Insekt des Jahres gekürt worden.