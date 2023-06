Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es soll wieder aufwärts gehen im Jettenbacher Schwimmbad, das im vergangenen Rekordsommer die schwächsten Zahlen seiner Geschichte schrieb: Acht Frauen aus dem Ort wurden für den Kioskbetrieb gefunden, und Ehrenamtliche packen mit an.

Neue Wege hat man in Jettenbach eingeschlagen, den Kiosk im Freibad in der aktuellen Badesaison zu betreiben. Dieser wurde nicht wie in der Vergangenheit üblich an einen Pächter vermietet. Dafür