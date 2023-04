Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Egon Amann aus Schönenberg-Kübelberg hat sich schon in jungen Jahren dem Motorsport verschrieben und ist seinem Sport bis heute treu geblieben. Doch er hat die Seiten gewechselt: vom aktiven Fahrer zum Funktionär. Besonders der Nachwuchs im Kart-Rennsport liegt ihm am Herzen und den fand er auch in der eigenen Familie.

„Mit mehreren Autoverrückten saß ich Mitte der 1970-er Jahre in einer Kneipe zusammen und die Clique faselte über die Gründung eines Motorsportclubs“, erinnert sich Egon