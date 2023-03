Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dorfgemeinschaftshaus in Etschberg muss in Sachen Brandschutz allerhand getan werden. Für das ehemalige Schulhaus und die angebaute Mehrzweckhalle steht eine Summe von rund 1,2 Millionen Euro im Raum. Darüber informierte Ortsbürgermeister Christoph Schneider den Gemeinderat.

Nachdem die länger erwartete Baugenehmigung inzwischen vorliegt, könnten die Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus nun eigentlich starten. Wären da nicht die Finanzen. Der knapp 700 Einwohner