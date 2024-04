In Rheinland-Pfalz streiken Busfahrer von privaten Betrieben. Das hat im Kreis Kusel unter anderem Auswirkungen auf den Schülerverkehr. Damit die Kinder rechtzeitig in der Schule sind – und nachmittags irgendwie wieder nach Hause kommen –, müssen Eltern oft einige Anstrengungen vollbringen. Wer den Nachwuchs nicht selbst fahren kann, organisiert Fahrgemeinschaften oder spannt Oma, Opa oder Nachbarn mit ein. Wir wollen von Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, wissen, wie Sie das momentan gewuppt bekommen. Vor den Osterferien war der private Busverkehr zwei Wochen lang bestreikt worden. Haben Sie Verständnis für den Streik? Sind Sie nur noch genervt? Oder wollen Sie der netten Nachbarin einfach mal „Danke“ sagen, für die Fahrdienste? Schreiben Sie eine kurze E-Mail samt Name und Telefonnummer (für Rückfragen) an die Redaktion: redkus@rheinpfalz.de.