Fünf Mannschaften beteiligten sich am Sonntag am Eisstockschießturnier des Eisstock-Clubs Lauterecken. Mannschaften aus Dortmund, Bad Friedrichshall, Bad Nauheim und zwei Teams aus Luxemburg ermittelten diesmal den Sieger.

Mit dem Eisstockclub aus Luxemburg sind die Lauterecker Eisstockschützen schon seit Mitte der 1990er Jahre bekannt. „Damals hatten wir erstmals an einem Drei-Städte-Turnier in Bitburg teilgenommen“, erinnert sich Gründungsmitglied Axel Stenzhorn. Seitdem nehmen die Lauterecker an dem Turnier der Luxemburger und umgekehrt teil.

Steve und Georges Conter gehören zu dem Luxemburger Verein. „Wir sind der einzige Eisstock-Club in ganz Luxemburg“, erzählen die beiden Brüder. Daher stelle ihr Verein auch die Nationalmannschaft und vertrete Luxemburg bei internationalen Titelkämpfen. Die Europa- und Weltmeisterschaften seien in A- und B-Gruppen aufgeteilt. Man treffe dabei auch auf Mannschaften aus Guatemala, der Ukraine, Kenia, Brasilien, Namibia und Australien. Erst kürzlich sei das luxemburgische Eisstockteam in die A-Gruppe der EM aufgestiegen. Den schönsten Erfolg habe man vor ein paar Jahren gefeiert: „Da haben wir den amtierenden Weltmeister Italien an den Rande einer Niederlage gebracht“, berichtet Georges Conter. Mit dem letzten Eisstock habe Italien aber die Niederlage gerade noch abwenden können. Letztlich habe das luxemburgische Team einen Mittelfeldplatz belegt.

Mit 60 besser als die Söhne

Georges Conter ist 60 Jahre alt. Seine drei Söhne betreiben den Sport ebenfalls. „Trotz meines Alters bin ich noch der Beste von uns Vieren“, sagt er lächelnd.

Der ESC Lauterecken wurde im Jahre 1981 gegründet. Die Idee habe man aus dem Skiurlaub im oberbayerischen Mittenwald mitgebracht, erinnert sich das damals 17-jährige Gründungsmitglied Axel Stenzhorn. Damals habe es in ganz Rheinland-Pfalz noch 15 Eisstockclubs gegeben, beispielsweise in Mainz, Bitburg, Kaiserslautern und Germersheim. Nach und nach hätten sich die Vereine aufgelöst, so dass der Lauterecker Verein schon seit einigen Jahren der einzige Eisstockclub in ganz Rheinland-Pfalz ist. Und da ihm die Gegner fehlen, trägt er keine Rundenkämpfe aus sondern nimmt im Laufe des Jahres an verschiedenen Turnieren teil.

Tagesform entscheidet

Seit fast 40 Jahren ist der ESC Lauterecken am Pfingstsonntag auf seiner Eisstockbahn in der Nähe der Pfälzerwaldhütte Gastgeber. Wer das Turnier in Lauterecken gewinne, hänge von der Tagesform ab, meint Stenzhorn. Nicht die Gäste aus Luxemburger sicherten sich diesmal den Turniersieg. Die meisten Punkte sammelte die Mannschaft aus Bad Friedrichshall vor den beiden Teams aus dem Nachbarland. Mit dem vierten Platz musste sich Dortmund und mit dem letzten Platz Bad Nauheim zufriedengeben.

Gelegenheit, die in unserer Region ungewöhnliche Sportart zu betreiben, bietet der ESC Lauterecken Interessenten jeden Sonntag, 10 bis 14 Uhr.