Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das 2005 gegründete Festival Headbangers Night – kurz: HBN – in Konken geht in seine 18. Auflage. Am 14. Mai sind in der Konkener Sporthalle zwei ganz besondere Bandauftritte geplant.

„Eigentlich sollte die diesjährige Headbangers Night schon im März über die Bühne gehen, doch Anfang Januar zeichnete sich ab, dass dies aufgrund der Corona-Regeln nicht umsetzbar