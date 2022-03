Die Fußballkreise Birkenfeld und Bad Kreuznach starten am kommenden Wochenende in die Auf- und Abstiegsrunden. Mehrere Mannschaften aus dem Landkreis Kusel sind dort in B- und C-Klassen am Start. So einige von ihnen, wie der ASV Langweiler/Merzweiler, mit Ambitionen.

B-Klasse Birkenfeld Aufstiegsrunde 1

Was war das für eine Gruppenrunde, die der ASV Langweiler/Merzweiler da in der B-Klasse Birkenfeld 1 gespielt hat. Ohne Niederlage, gar ohne Punktverlust ging es durch die bisherige Runde. Und so nimmt der ASV die Idealpunktzahl (18 Zähler) mit in die Aufstiegsrunde 1. Satte sieben Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger SpVgg Wildenburg. Der Weg in die A-Klasse scheint geebnet, die Tür am Ende des Weges schon geöffnet. Schwer vorstellbar, dass sich der ASV die Butter noch vom Brot nehmen lässt. Zusammen mit Langweiler/Merzweiler in der Aufstiegsrunde befindet sich auch die SG Perlbachtal, die gleichwohl eine gute erste Saisonhälfte absolviert hat. Immerhin sieben Punkte bringt die SGP mit und hat damit Anschluss an eben jene Wildenburger auf Rang zwei. Nur vier Zähler beträgt der Rückstand.

Die Tabelle (Mitnahmepunkte)

1. ASV Langweiler/Merzweiler (18 Punkte), 2. Spvgg Wildenburg (11), 3. FC Bärenbach (9), 4. SV Göttschied (9), 5. SG Perlbachtal (7), 6. TuS Mörschied II (6), 7 SpVgg Hochwald (4), 8. SC Kirn-Sulzbach (1)

C-Klasse Birkenfeld Aufstiegsrunde 1

Schafft die erste Mannschaft den Sprung in die A-Klasse, hat die zweite Mannschaft des ASV Langweiler/Merzweiler gute Chancen, deren Platz in der B-Klasse einzunehmen. 21 Punkte nimmt der ASV II mit in die Aufstiegsrunde 1 der C-Klassen im Kreis Birkenfeld. Das sind fünf Punkte mehr als der Zweite und sogar acht mehr als der Dritte. Aber: Jener SV Göttschied II auf Platz drei kommt aus einer „kleineren“ Gruppenphase und hat dementsprechend nur sechs gewertete Spiele. Der ASV hingegen acht. Da wird dem direkten Duell gleich am Wochenende schon eine gewisse Bedeutung zuteil. Auch die Zweitvertretung der SG Perlbachtal ist in dieser Aufstiegsrunde dabei. Als Letzter mit vier Punkten beim Blick nach vorne jedoch chancenlos.

Die Tabelle (Spiele/Mitnahmepunkte)

1. ASV Langweiler/Merzweiler III (8/21), 2. SV Mittelreidenbach II (8/16), 3. SV Göttschied II (6/13), 4. FC Bärenbach II (8/10), 5. SV Oberhausen II (8/7), 6. TuS Breitenthal/Oberhosenbach (6/7), 7. SG Idarwald II (6/7), 8. SG Kirschweiler/Hettenrodt II (6/7), 9. SG Perlbachtal II (8/4).

C-Klasse Birkenfeld Aufstiegsrunde 2

Nicht minder dominant war, was der TV Grumbach in der C-Klasse Birkenfeld 4 auf den Platz gebracht hat. Auch er nimmt 18 Punkte mit in die C-Klasse-Aufstiegsrunde 2. Mehr geht nicht. Allerdings ist der Vorsprung hier nicht ganz so deutlich, sind es doch „nur“ fünf Punkte, die der TVG vor einem Verfolgerduo steht. Und mit diesen beiden, der SG Unnertal Berschweiler II und dem TuS Niederbrombach, muss man sich jetzt auch in Hin- und Rückspiel messen. Es drohen Stolperfallen, allerdings sollte auch Grumbach gefestigt genug sein und seinen Vorsprung ins Ziel bringen können. Der Aufstieg in die B-Klasse wäre die Belohnung.

Die Tabelle

1. TV Grumbach (18), 2. SG Unnertal Berschweiler (13), 3. TuS Niederbrombach (11), 4. SG Idar-Oberstein-Algenrodt II (9), 5. SG Niederhambach/Schwollen II (6), 6. SV Gimbweiler (6), 7. SV Wilzenberg-Hußweiler (3), 8. SG Nohen/Reichenbach II (3).

C-Klasse Bad Kreuznach Aufstiegsrunde 2

Sehr gut dabei war auch die SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg, die ihre Gruppenphase in der C-Klasse Bad Kreuznach 2 absolviert hat. Sogar so gut, dass sie in der Pole Position von nun an in der Aufstiegsrunde 2 weiterspielen darf. In Hin- und Rückspiel geht es nun nochmal gegen die drei vorherigen Gruppengegner, die ebenfalls in die Aufstiegsrunde eingezogen sind. Zwölf Zähler nehmen die Kombinierten mit und damit beispielsweise fünf mehr als der FSV Reiffelbach, den viele Beobachter eher ganz vorne erwartet hätten. Ein Aufstieg der SG „OGC“ käme durchaus überraschend, wäre nach der guten Gruppenphase aber keine Sensation mehr. Das erste Spiel der Aufstiegsrunde steigt erst am 3. April.

Die Tabelle (Mitnahmepunkte)

1. SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg (12), 2. SC Bad Sobernheim II (10), 3. FSV Reiffelbach (7), 4. TuS Gangloff (6).

In Platzierungsrunden treten der ASV Langweiler/Merzweiler III und die SG Veldenzland II an.

Die Spiele im Überblick

B-Klasse KUS-KL Aufstiegsrunde A: SV Brücken – TuS Bedesbach-Patersbach II, SV Kübelberg – SV Kohlbachtal (beide So, 15)

B-Klasse KUS-KL Aufstiegsrunde B: Start erst am 3. April

B-Klasse KUS-KL Aufstiegsrunde C: SV Kottweiler-Schwanden – SV Miesau (So, 15)

B-Klasse KUS-KL Abstiegsrunde A: SG Mühlbach/Neunkirchen – SpVgg ESP, FSV Krickenbach – SG Altenglan/Rammelsbach (beide So, 15)

B-Klasse KUS-KL Abstiegsrunde B: FV Weilerbach II – FV Kusel II (So, 13), SV Einöllen – FV Kindsbach II (So, 15)

B-Klasse KUS-KL Abstiegsrunde C: SG Haschbach/Schellweiler – SG Krottelbach/Ohmbach, SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg – SC Vogelbach (beide So, 15)

B-Klasse Birkenfeld Aufstiegsrunde 1: SV Göttschied – ASV Langweiler/Merzweiler (So, 15)

C-Klasse KUS-KL Aufstiegsrunde A1/A2: SG Haschbach/Schellweiler II – SpVgg Glanbrücken (So, 13) SGV Elschbach – SV Kottweiler-Schwanden II, TuS Gries – SG Föckelberg/Bosenbach II, SSC Landstuhl II – SG Pfeffelbach/Konken, US Youth Soccer Europe – SV Miesau II (alle So, 15)

C-Klasse KUS-KL Aufstiegsrunde B1/B2: SV Mackenbach II – SpVgg Glanbrücken II, FV Ramstein III – TuS Schönenberg II (beide So, 13), TSG Wolfstein-Roßbach II – SG Pfeffelbach/Konken II, SpVgg Welchweiler II – SG Breitenbach/Dunzweiler II (beide So, 13.15)

C-Klasse KUS-KL A1/A2 Trostrunde: SG Jettenbach/Eßw./Rothselb. II – SV Kaulbach-Kreimbach (So, 13.15), SpVgg Welchweiler – SV Hauptstuhl II, SG Schrollbach/Rehweiler – SC Vogelbach II, SV Hefersweiler – SG Krottelbach/Ohmbach II (alle So, 15)

C-Klasse KUS-KL B1/B2 Trostrunde: SG Bechhofen/Lambsborn II – TuS Glan-Münchweiler II, SV Hefersweiler II – TSG Burglichtenberg II (beide So, 13.15)

C-Klasse Birkenfeld Aufstiegsrunde 1: SV Göttschied II – ASV Langweiler/Merzweiler II, TuS Breitenthal/Oberhosenbach II – SG Perlbachtal II (beide So, 13)

C-Klasse Birkenfeld Aufstiegsrunde 2: TV Grumbach – SV Wilzenberg-Hußweiler (So, 15)

C-Klasse Bad Kreuznach Aufstiegsrunde 2: Start am 3. April

C-Klasse Birkenfeld Spielrunde 2: ASV Langweiler/Merzweiler III – SV Weiersbach II (Sa, 17)

C-Klasse Bad Kreuznach 2 Platzierungsrunde: SG Nordpfalz II – SG Veldenzland II (So, 13)