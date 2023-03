Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pfalzligavertreter des Landkreises wurden ihrer Favoritenrolle am Wochenende gerecht. Der TTC Brücken siegte in der 1. Pfalzliga gegen das Tabellenschlusslicht SG Waldfischbach genauso wie der Tabellenführer der 2. Pfalzliga TTC Kreimbach-Kaulbach gegen den TTC Bann.

Der TTC Brücken ging in den Eingangsdoppeln mit 2:1 in Führung. Steffen Becker-Katins/Kai Lothschütz hatten glatt in drei Sätzen und Daniel Stucky/Wolfgang Simon in vier Sätzen