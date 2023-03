Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



20 Jahre Team-Duathlon finden am Samstag ihr Ende. Das „große Finale“ wird in Diedelkopf in der Nähe der Straßenmeisterei gestartet. Erfinder Eckhard Steuer, Vorsitzender des LSC Athlon Kusel, blickt ohne Gram auf das Ende seiner Veranstaltung voraus.

Die Veranstaltung wurde erstmals 2002 im Fahrwasser des seit 1999 so erfolgreichen Team-Triathlons Kusel ausgerichtet. Im Gegensatz zu seiner großen Schwester war der kleine Bruder Duathlon