Lange gab es Verzögerungen, nun ist alles erledigt. Die Ampel an der Medarder Kreuzung Schulstraße/Wolfsgasse steht – nach mehrwöchiger Bau- und noch mehrerer Jahre Vorlaufzeit.

Die Ampel ist aufgebaut, die Markierungen auf der Straße aufgetragen, die Lichter der Signalanlage leuchten. Es sei „ein gutes Gefühl, aber auch ein langer Weg gewesen“, sagt Medards Ortsbürgermeister Albert Graf mit Blick auf die neue Ampel an der Bundesstraße. Vor mehr als zwölf Jahren habe die Gemeinde erstmals eine „sichere Überquerung der Hauptstraße“ im Bereich der Kreuzung Schulstraße/Wolfsgasse beim Landesbetrieb Mobilität gefordert. An Gründonnerstag nun fand die Bauabnahme statt. Die zuständige Firma hatte in den Wochen zuvor die neue Anlage gestellt, verkabelt und getestet. Die neue Ampel – Kosten: rund 90.000 Euro – ersetzt ein Provisorium, das an jener Stelle Ende 2018 aufgebaut wurde. Zuletzt wurde das Projekt durch Lieferprobleme verzögert.