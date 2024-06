Es läuft gut für die Damen 40 des TC Kusel in der Pfalzliga. Trotz Ersatz siegte die Mannschaft am Samstag gegen die Gäste der SG Römerberg/Heiligenstein mit 4:2 und erhöhte ihr Punktkonto auf 5:1.

Obwohl die Kuseler Damen 40 im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegt hatten, hat sich die Mannschaft laut Spielführerin Jutta Fischer nicht den Titelgewinn vorgenommen: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt“, sagt sie. Nachdem nun drei Spieltage absolviert sind, scheint dies etwas tiefgestapelt. Die Damen 40 starteten in der Saison mit einem Unentschieden gegen TC Grün-Weiß Frankenthal, danach gab es einen 5:1-Erfolg gegen die SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim. Gegen die Gäste aus Römerberg/Heiligenstein hatte Kusel im vergangenen Jahr bereits 5:1 gesiegt. Im erneuten Aufeinandertreffen gingen die Kuseler Damen 40 geschwächt in die Begegnung. Da Christine Gassert krankheitsbedingt ausfiel, sprang für sie Bärbel Cappel aus der zweiten Mannschaft der Damen 40 ein, die in der A-Klasse vertreten ist.

In den Einzeln kamen die Gastgeberinnen zu drei Siegen und einer Niederlage. Kusels Nummer eins Karolin Braun gewann souverän in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:3. Bettina Lichtenberger siegte in einem hart umkämpften Spiel in drei Sätzen. Nach 6:1 und 3:6 setzte sie sich schließlich im Champions-Tiebreak mit 10:4 durch. Den dritten Punkt gewann Manuela Dietrich erneut deutlich überlegen mit 6:1 und 6:2. Lediglich Ersatzspielerin Bärbel Cappel musste sich 3:6 und 1:6 geschlagen geben.

Während Kusels Doppel Karolin Braun/Jutta Fischer in zwei Sätzen mit 5:7 und 3:6 verlor, sicherte das Doppel Bettina Lichtenberger/Manuela Dietrich mit einem nie gefährdeten 6:2 und 6:1 den Heimsieg.

Nach drei Spieltagen führt Kusel die Tabelle mit 5:1 Punkten an, vor den punktgleichen SG Offenbach/Hainfeld/Walsheim, TC Erlenbach (KL) und TC Caesarpark Kaiserslautern II mit jeweils 4:2 Punkten.