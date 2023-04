Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Café Veldenzer Mühle in Erdesbach schließt zum Monatsende seine Türen. Inhaberin Barbara Schummel sieht sich wegen Überlastung nicht mehr in der Lage, das Café weiterzuführen. Es fehlt an Mitarbeitern.

Für Barbara Schummel geht somit eine 20-jährige Tätigkeit als selbstständige Ladenbesitzerin zu Ende. Bereits 2003 hatte sie in Ruthweiler ein Café