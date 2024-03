In der Fußball C-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe I hat der SV Kreimbach-Kaulbach wichtige Punkte im Titelrennen einfahren können und mit einem knappen Auswärtssieg gegen den spielstarken TuS Landstuhl den zweiten Tabellenplatz gesichert. Der Spitzenreiter SG Pfeffelbach/Konken bleibt mit einem Kantersieg gegen die Spielgemeinschaft SG Hundheim-Offenbach/Glanbrücken und Hinzweiler II souveräner Tabellenführer.

Gruppe eins

TuS Landstuhl - SV Kreimbach-Kaulbach 1:2. Die Gäste aus dem Lautertal erwischten einen optimalen Start in die Top-Partie und gingen bereits nach acht Minuten durch Pascal Krauth mit 1:0 in Führung. Kurz nach dem Wechsel erzielte Frederico Kisadi (51.) das zweite Tor für die Gäste. Lediglich den Anschlusstreffer ließen die Kreimbacher in der Folge zu: Benedikt Stutzingers Tor (84.) kam allerdings recht spät, die Schlussoffensive verpuffte letztlich. Der TuS Landstuhl fällt durch diese Niederlage auf den sechsten Rang zurück. Der SV Kreimbach-Kaulbach bleibt dem Spitzenreiter zwar auf den Fersen, hat aber vier Punkte Rückstand, wobei die SG Pfeffelbach/Konken noch zwei Partien in der Hinterhand hat.

SG Föckelberg/Bosenbach II - SG Haschbach-Schwellweiler II 1:3. Nach drei Niederlagen in Folge konnte die SG Haschbach-Schellweiler die Negativserie beenden und einen souveränen Auswärtssieg einfahren. Die Torschützen für die SG Haschbach-Schellweiler waren Jannick Geibel (13.), Christopher Ruebel (41.) und Daniel Schneider (51.). Für den Gegner traf Temesgen Brhane (72.).

TSG Burglichtenberg II - SpVgg Welchweiler 0:1. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte fiel auch in der zweiten lange Zeit kein Tor. Erst kurz vor Schluss markierte Spielertrainer Marco Hönsch von der SpVgg Welchweiler den erlösenden Treffer für die Elf vom Herrmannsberg: Dank des Hönsch-Treffers in der 88. Minute behauptet Welchweiler Tabellenplatz vier.

TuS Glan-Münchweiler II 9er - SG Theisbergstegen-Etschberg II 9er 8:0. Beinahe im Zehn-Minuten-Takt trafen die Hausherren gegen die SG Theisbergstegen-Etschberg im Kellerduell. Torschützen: Jan Schumacher (10., 20.), Erik Leonhart (12.), Fabio Buck (24.), Noah Fynn Sofsky (50., 80.), Achmet Deli (66.), Julian Rech (70.).

SG Hirsau II - SG Pfeffelbach/Konken 0:12. Der ungeschlagene Ligaprimus ließ der Heimmannschaft nicht den Hauch einer Chance und macht es sich mit nun 16 Siegen aus 17 Spielen an der Tabellenspitze gemütlich. Torschützen: Haak (20., 47.), Hinkelmann (21., 32., 34., 60., 70., 83.), Burger (54.), Stieglhofer (61., 84.), Buschauer (73.).

SV Hefersweiler - SG Schrollbach/Hauptstuhl II 9:0. Der SV Hefersweiler fährt einen ungefährdeten Heimsieg gegen den Vorletzten der Tabelle ein.

Gruppe zwei

SSC Landstuhl II - SG Breitenbach/Dunzweiler II 10:1. Die zweite Mannschaft des SSC Landstuhl feierte vor heimischer Kulisse einen Gala-Auftritt und zerlegte die Gäste mit 10:1. Die Torschützen der Hausherren: Markus Weibert, Zain Aslam, Hamo Koljenovic, Jan Fast, Erwin Enikeewm, Gerhard Malinowski, Iosif Braun und Max Kuhn (3). Den einzigen Treffer der dezimierten Gäste erzielte Christian Mazurek.

SV Spesbach II - FV Kindsbach II 0:2. In einer ereignisarmen ersten Hälfte profitierten die Gäste von einem Abwehrfehler der Spesbacher und führten somit zum Gang in die Kabine. In Durchgang zwei entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem die Hausherren jedoch keinen Weg auf die Anzeigetafel finden konnten. Das 2:0 der Gäste entschied schließlich die Partie, die Zweitvertretung des FV Kindsbach bleibt somit weiterhin im Aufstiegsrennen.

FV Ramstein III - SV Mackenbach II 3:2. Nach einer zwar intensiv geführten, dennoch unterhaltsamen ersten Spielhälfte stand es im Topspiel 2:2. Somit fiel die Entscheidung der Partie erst nach dem Wiederanpfiff, als dem FV Ramstein III der umjubelte 3:2-Siegtreffer gelang. Der SV Mackenbach II ließ somit im Kampf um den Aufstieg Federn.