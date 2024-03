In der Fußball-C-Klasse Kusel-Kaiserslautern hat sich der SV Miesau II mit 4:2 in Mackenbach durchgesetzt. Miesau behauptet damit die Tabellenführung der Gruppe 2 und hält den Verfolger auf Distanz. In Gruppe eins bezwang der SV Kaulbach-Kreimbach im Derby den SV Hefersweiler am Ende klar.

Gruppe 1

SV Mackenbach II - SV Miesau II 2:4. Die Gastgeber gingen durch einen Doppelschlag in der 15. und 19. Minute mit 2:0 in Führung. Miesau meldete sich direkt mit dem 1:2 Anschluss zurück und drehte im zweiten Durchgang die Begegnung. Dank der Tore von Weisenstein, Grub, Bastian und Anschau gewann der SV Miesau noch mit 4:2.

SG Föckelberg/Bosenbach II - SG Hirsau II 1:1. Nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit erzielte Felix Koch in der 54. Minute das 1:0 für die SG Föckelberg. In der letzten Spielminute glich Marvin Jung zum 1:1 für die Gäste aus.

SV Kaulbach-Kreimbach - SV Hefersweiler 4:1. Nach 45 Minuten auf Augenhöhe ging es mit 1:1 in die Kabine. Im zweiten Durchgang zogen die Hausherren davon und gewannen mit 4:1. Frederico Kisadi traf doppelt, Niko Schneck und Joshuar Arold je einmal. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte Lukas Armbrust.

US Youth Soccer Europe - SG Schrollbach/Hauptstuhl II 4:1. Die US-Amerikaner waren über weite Strecken spielbestimmend und gewannen verdient mit 4:1.

SV Herschweiler-Pettersheim II - TSG Burglichtenberg II 1:3. Die TSG zeigte sich als die konsequentere Mannschaft und gewann mit 3:1. Torschützen: Lionel Nijki zweifach sowie Marius Korn für die Gäste, Björn Göddel auf Seiten der Gastgeber.

Gruppe 2

SV Nanz-Dietschweiler III - SV Spesbach II 1:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielten die Hausherren im zweiten Durchgang das einzige Tor des Spiels. Kevin Schley traf zum 1:0-Siegtreffer in der 56. Minute.

FC Queidersbach II - SpVgg Welchweiler II 4:2. Nach einer abwechslungsreichen ersten Halbzeit stand es 2:2-Unentschieden. Im zweiten Durchgang setzte sich Queidersbach mit Hilfe der stärkeren Offensive mit 4:2 aus. Torschützen: Rutz (2), Schindler, Müller - Braun, Stemler.

SG Pfeffelbach/Konken II - SV Kottweiler-Schwanden II 4:1. Nach torlosen ersten 45 Minuten erhöhte die SG im zweiten Durchgang die Schlagzahl. Mildenberger, Blinn (2) und Schwehm sorgten für den 4:1-Heimsieg. Geib hatte zum zwischenzeitlichen 1:2 für die Gäste getroffen.

SSC Landstuhl II - FV Ramstein III 3:1. Ramstein ging früh durch ein Eigentor mit 1:0 in Führung (5.). Mit zunehmender Spieldauer übernahm der SSC das Heft in die Hand. Aslam, Sengül und Karimis trafen beim 3:1-Heimsieg.