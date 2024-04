In der C-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Nord zerlegte die TSG Zellertal II den Gegner in seine einzelnen Teile. Die „Eiche“ II feierte auf fremdem Platz einen Arbeitssieg. In der Süd-Gruppe feierte die zweite Mannschaft des FC Erlenbach einen ungefährdeten Heimerfolg.

Gruppe Nord

SG Stetten/Gauersheim II - TSG Zellertal II 0:9. Am Mittwochabend landete die zweite Mannschaft der TSG Zellertal auf fremdem Geläuf einen Coup. Zum 9:0-Auswärtssieg trafen: Christoph Kabs, Justin Ludwig, Conrad Müller (2), Dominik Schreiner (2) und Randy Quellet (2), zudem traf ein Heimakteur in den eigenen Kasten.

FV Kriegsfeld - SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II 0:1. Eine intensiv geführte Begegnung gestaltete sich lange offen. In der 73. Spielminute traf Nicola Iovannitti für den Gast. Sein Tor reichte der „Eiche“ schließlich für den knappen 1:0-Auswärtserfolg.

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler - SG Stetten/Gauersheim II 4:1. Der Gast erwischte am Samstag einen Blitzstart und führte durch den Treffer von Sven Weishaupt bereits nach drei Minuten. Im weiteren Verlauf der Begegnung ließ die favorisierte Heimelf jedoch nichts weiteres anbrennen und drehte die Partie dank der Treffer von Lukas Hautz (19., 64./Elfmeter) und Colin Windolf (55., 59.) zum 4:1-Heimsieg. Damit bleiben die Hausherren weiterhin ohne Punktverlust in dieser Saison und grüßen von der Ligaspitze.

Gruppe Süd

TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II - NMB Mehlingen-Baalborn II 3:1. Die Hausherren lagen am Mittwoch dank des frühen Treffers von Paul Urbanczyk bereits nach fünf Minuten mit 1:0 in Front. Silas Schlemmer legte kurz vor dem Gang in die Kabine das 2:0 der zweiten Mannschaft des TuS nach (39.). Die Gäste kamen dank eines Eigentores eines Heimakteurs in der 47. Minute noch einmal heran, der Treffer von Pascale Simon für die Gastgeber setzte in der 83. Spielminute jedoch den Schlussspunkt der Partie.

FC Erlenbach II - NMB Mehlingen-Baalborn II 3:0. Am Sonnabend feierte der FC Erlenbach II einen ungefährdeten Heimerfolg. Dank eines Doppelschlages durch die Treffer von Maximilian Lorenz (18.) und Ruben Stinner (19.) nahm die Heimelf eine 2:0-Führung mit in die Kabine. Den Schlusspunkt setzte erneut Maximilian Lorenz, der in der 89. Spielminute vom Punkt zum 3:0-Endstand traf.