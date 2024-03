In der Gruppe Nord der C-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg feierte die SG Appeltal II einen sehr späten Auswärtserfolg nach lange währendem Rückstand. In der Gruppe Süd war der FSV Kaiserslautern zum zweiten Mal in Folge siegreich, nachdem die Mannschaft zuvor sieben Niederlagen in Serie hatte einstecken mussten.

Gruppe Nord

SG Stetten/Gauersheim II - SG Appeltal II 1:2. Nach torloser erster Hälfte war es Iven Schmidt, der die Hausherren in der 56. Minute in Führung brachte. Lange Zeit sah es nach einem knappen und hart erkämpften Heimerfolg aus, ehe der Unparteiische in der 85. Minute auf Strafstoß für die Gäste entschied. Diesen verwandelte Sebastian Schlemmer. Nach dem Ausgleich setzten die Appeltaler alles daran, mit voller Punkteausbeute nach Hause zu fahren. Mit Erfolg: So war es Luca David Wasem, der in der 88. Minute den umjubelten Treffer zum 2:1-Auswärtssieg erzielte.

TuS Bolanden II - SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II 0:3. Die SG Eiche gewinnt souverän beim Tabellenzehnten und klettert somit auf Platz acht der Tabelle.

FC Marnheim - SSV Dreisen 10:1. Die Marnheimer eröffneten das Schützenfest in der zweiten Minute. Binnen 34 Minuten stand es 7:0 für die Hausherren. Den chancenlosen Gästen gelang lediglich der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 8:1 durch Jens Gemünd. Marnheim legte in Durchgang zwei noch drei weitere Tore nach und schickte die Dreisener mit einer zweistelligen Klatsche nach Hause. Der FC Marnheim bleibt damit vorerst auf Platz drei der Tabelle. Der SSV Dreisen wartet nach wie vor auf den ersten Punktgewinn in dieser Saison. Die Tore für den FC Marnheim erzielten Calvin Zöll (3), Dustin Wühl (2), Justin Bienroth (2), Michael Schneider (2) und Yannick Eigenbrod.

SG Münchweiler/Alsenbrück-Langmeil II - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler. Die Gastgeber sagten die Partie aufgrund von Spielermangel ab. Finkenbach/Waldgrehweiler erhält somit drei Punkte. Die Partie wird mit 2:0 für die Gastmannschaft gewertet.

Gruppe Süd

SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II - TuS Ramsen II 7:1. Der aktuell Tabellenzweite zündete in der ersten Halbzeit ein regelrechtes Feuerwerk ab und führte nach 35 Minuten bereits mit 5:0. Diego Terner Besada erzielte in der 40. Minute den Ehrentreffer der Gäste. In der zweiten Hälfte kontrollierten die Gastgeber weiterhin das früh entschiedene Spiel und reduzierten das Tempo. Zwei weitere Treffer machten dann den 7:1-Erfolg perfekt. Die Tore für die Zweitbesetzung der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel erzielten Christian Stibitz (2), Patrick Sokoli, Sandro Mühl, Andre Maue, Marvin Forrell und Simon Kreischer. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Tobias Reinke weiterhin auf Rang zwei in der Tabelle, mit einem Punkt mehr als Verfolger SV Mehlbach, die jedoch ein Spiel weniger absolvierten.

FC Erlenbach II - SG Siegelbach/Erfenbach III 4:1. Erlenbach machte bereits in der ersten Hälfte alles klar und ging verdient mit 4:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel ein wenig vor sich hin. Die Gäste schafften es zu selten, die Abwehrreihe der Gastgeber zu durchbrechen. Lediglich einen Treffer, in der 83. Minute, durch Julian Domis konnten die Gäste verbuchen. Im Kellerduell schlägt der Tabellenletzte somit die SG Siegelbach/Erfenbach III, die nach wie vor zwei Plätze vor den Erlenbachern steht. Erlenbachs Zweitbesetzung absolvierte allerdings ein Spiel weniger und steht nur einen Zähler hinter der SG Siegelbach/Erfenbach III, die punktgleich mit dem FSV Kaiserslautern sind (jeweils 10 Punkte). Die Tore für den FC Erlenbach II erzielten Maximilian Lorenz (15., 38.) und Tobias Saß (29., 32.).

SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen II - TuS Finkenbach/Waldgrehweiler II 2:1. Nils Oppermann brachte die Hausherren in der 13. Minute in Führung. Die hart umkämpfte Partie fand größtenteils im Mittelfeld statt. So ging es mit der knappen Führung der SG in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel passierte im letzten Drittel auf beiden Seiten sehr wenig, bis Daniel Richter in der 86. Minute die Hochspeyerer erlöste. Mit dem 2:0 kurz vor Schluss schien das Spiel entschieden. Die Gäste setzten alles daran, um noch mal ins Spiel zu finden, belohnten sich dafür jedoch zu spät. Der Treffer von Georg Rhein in der siebten Minute der Nachspielzeit markierte das Ende der Partie. Mit dem knappen Heimerfolg ist die zweite Mannschaft der SG Hochspeyer/ASV Waldleiningen weiterhin im Rennen um den Aufstieg dabei. Auf die SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II, die derzeit den Relegationsplatz belegen, sind es lediglich zwei Punkte Rückstand.

SV Mehlbach - SG Eintracht Kaiserslautern 4:1. Der Aufstiegsaspirant SV Mehlbach zeigte von Beginn an, in welche Richtung die Partie verlaufen wird, nämlich größtenteils auf das Tor der Eintracht. Mehlbachs Goalgetter Tamer Zein netzte direkt in der zweiten und vierten Minute und brachte die Gastgeber damit frühzeitig auf Erfolgskurs. Nach einem Eigentor der Gäste in der 14. Minute war es in der 39. Minute erneut Tamer Zein, der zum 4:0 traf und somit zum ersten Mal in dieser Saison einen Dreierpack schnürte. Mehlbach ließ noch einige Hochkaräter liegen, das Ergebnis hätte deutlich höher ausfallen müssen. Stattdessen folgten 50 torlose Minuten, jedoch unterlief den Hausherren dann noch eine kleine Unaufmerksamkeit, deren Resultat ein Gegentreffer war. Diesen erzielte Justin Ritter in der 88. Spielminute. Mehlbach liegt durch den Sieg nur einen Punkt hinten der SG Niederkirchen/Morbach/Heiligenmoschel II, die derzeit den Relegationsplatz belegt. Der SVM hat jedoch noch ein Spiel mehr in petto und kann mit einem Sieg an der SG vorbeiziehen.

FSV Kaiserslautern - SV Mölschbach II 4:0. Der Vorletzte der Tabelle spielte gegen den Tabellenfünften den besseren Fußball und führte zur Pause verdient mit 2:0. Dennis de Leon (13.) und FSV-Torjäger Enrico Igel (43.) waren für die Gastgeber erfolgreich. In Durchgang zwei war es erneut Enrico Igel (80.), der auf 3:0 erhöhte. Zwei Minuten später entschied Jonas Nothof die Partie endgültig mit seinem Tor zum 4:0. Der FSV Kaiserslautern verhindert damit, ans unterste Ende der Tabelle abzurutschen, da Tabellenschlusslicht FC Erlenbach II ebenfalls drei Punkte holte. Die Zweitbesetzung des SV Mölschbach verpasst mit der Niederlage den Anschluss an die oberen vier Tabellenplätze.