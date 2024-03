Wenn man vor der Saison in der C-Klasse 1 nach möglichen Aufstiegsanwärtern geschaut hat, dann wäre da der SV Kaulbach-Kreimbach kaum genannt worden. Als aktueller Tabellenzweiter dürfen sich die „Kaulis“ aber durchaus Hoffnungen machen, im kommenden Spieljahr in der B-Klasse zu spielen.

Dafür darf man sich aber am Sonntag beim Tabellenletzten keinen Ausrutscher erlauben. Solch sportlich gute Zeiten sind beim SV Kaulbach-Kreimbach schon ein Weilchen her. In den letzten Jahren dümpelte der Verein eher in den Niederungen der C-Klasse herum, sammelte phasenweise fast mehr Platzverweise als Punkte.

Seit dem Amtsantritt des neuen Trainers Mario Gailing zu Saisonbeginn hat sich das geändert. „Es läuft gut, besser als erwartet. Und daran hat Mario auch einen großen Anteil. Er hat von Anfang an gesagt, dass die Disziplin für ihn einen hohen Stellenwert hat. Das zieht er durch und das merkt auch die Truppe“, erklärt Danny Bernspitz, Vorstand Spielbetrieb beim SVKK und auch aktiver Spieler.

Steigerung zum Vorjahr

Umso bemerkenswerter im Vergleich zum Vorjahr, als man die Saison als Neunter abschloss: Die Mannschaft blieb gleich, es gab keine Neuzugänge. Ein Indiz also, dass das vorhandene Personal durchaus dazu in der Lage ist, anständig zu kicken. Der aktuelle Tabellenstand weckt inzwischen auch ein paar Begehrlichkeiten. „Ich frage mich manchmal, ob die B-Klasse für uns nicht vielleicht zu früh käme“, so Bernspitz. Auf der anderen Seite aber kommt dann auch der Gedanke, „dass wir probieren sollten, alles mitzunehmen was geht. Wenn sich die Chance schon bietet“.

Indes gibt es auch noch einige Konkurrenten, die ebenfalls noch auf den Relegationsrang schielen. Beispielsweise die Truppe von US Youth Soccer Europe (15 Spiele/35 Punkte), die aktuell bei zwei Spielen und vier Punkten Rückstand auf den SV Kaulbach-Kreimbach (17/39) noch leicht im Vorteil scheint. Mit etwas größerem Rückstand, aber noch nicht vollends abgeschlagen, lauern auch noch der TuS Landstuhl (16/30) oder die Spielvereinigung aus Welchweiler (16/29).

Trainer tippt auf 5:1

Beim Blick auf die kommende Aufgabe gibt es aus SV-Sicht kein Vertun, eine Niederlage beim TuS Glan-Münchweiler II darf es nicht geben. Bei allem Respekt vor dem Tabellenletzten. „Wir müssen ja nicht aufsteigen. Aber wie gesagt, wir wollen da oben mit dabei bleiben. Dann gilt es in Glan-Münchweiler, einen Pflichtsieg einzufahren, auch wenn ein Spiel im Neun gegen Neun so seine Tücken hat“, sagt der Sportchef, der „auf einen 5:1-Erfolg“ tippt. Ob es dann in der nächsten Saison die B- oder C-Klasse ist, laut Danny Bernspitz wird Mario Gailing weiterhin der Trainer beim Club im Lautertal sein.

Spiele im Überblick

A-Klasse KUS-KL

VfB Reichenbach II - FC Queidersbach (So, 13.15), SV Rodenbach II - SV Mackenbach (So, 14.30), SV Miesau - SV Nanz-Dietschweiler II, FV Kusel - SV Steinwenden II, VfB Waldmohr - FV Weilerbach, SV Spesbach - SG GlanAlb, SV Schopp - SG Hüffler/Wahnwegen, SV Kottweiler-Schwanden - SSC Landstuhl (alle So, 15).

A-Klasse Birkenfeld

VfR Baumholder II - ASV Langweiler/Merzweiler (So, 12.30).

A-Klasse Bad Kreuznach

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II - SG Veldenzland (So, 15).

B-Klasse KUS-KL Nord

TuS Bedesbach-Patersbach II - TSG Wolfstein-Roßbach II (So, 14), SG Mühlbach/Neunkirchen - FV Kusel II, TSG Burglichtenberg - SG Föckelberg/Bosenbach, SG Schrollbach/Hauptstuhl - SG Theisbergstegen-Etschberg, SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg - SG Altenglan/Rammelsbach, TuS Glan-Münchweiler - SV Einöllen (alle So, 15), SV Herschweiler-Pettersheim - SG Haschbach/Schellweiler (So, 15.30), SG Hirsau - SpVgg ESP (So, 16).

B-Klasse KUS-KL Süd

VfB Waldmohr II - FV Weilerbach II, SG Oberarnbach/Bann II - SV Brücken (beide So, 13.15), FV Ramstein II - SG Breitenbach/Dunzweiler (So, 14), SC Vogelbach – TuS Gries, SV Kohlbachtal - FSV Krickenbach, SV Kübelberg - SGV Elschbach, SG Krottelbach/Ohmbach - TuS Hohenecken II, SG Bechhofen/Lambsborn - TuS Schönenberg II (alle So, 15), Krickenbach - Breitenbach/Dunzweiler, Gries - Schönenberg II (beide Mi, 19).

B-Klasse Birkenfeld 1

SV Stipshausen - TV Grumbach, TuS Becherbach - SG Perlbachtal (beide So, 15), SG Bergen/Berschweiler - ASV Langweiler/Merzweiler II (So, 16).

C-Klasse KUS-KL 1

TSG Burglichtenberg II - SG Föckelberg/Bosenbach II, SG Schrollbach/Hauptstuhl II - SG Theisbergstegen-Etschberg II, TuS Glan-Münchweiler II - SV Kaulbach-Kreimbach (alle So, 13.15), SV Herschweiler-Pettersheim II - SG Haschbach/Schellweiler II (So, 13.45), TuS Landstuhl - SpVgg Welchweiler, SV Hefersweiler - US Youth Soccer Europe (beide So, 15).

C-Klasse KUS-KL 2

FV Ramstein III - FC Queidersbach II (So, 12), SV MiesauII - SV Nanz-Dietschweiler III (So, 13), SV Spesbach II – SG GlanAlb II, SV Mackenbach II - SG Breitenbach/Dunzweiler II, SV Kottweiler-Schw. II - SSC Landstuhl II (alle So, 13.15), FV Kindsbach II - SG Pfeffelbach/Konken II (So, 15).

C-Klasse Birkenfeld 1

FSV BW Idar-Oberstein II - TV Grumbach II (So, 13).

C-Klasse Bad Kreuznach 1