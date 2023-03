Die ersten Vereine können sich langsam darauf einstellen, nächste Saison eine Liga höher oder tiefer zu spielen. Denn die heiße Phase beginnt. In den C-Klassen wird dagegen wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Meisterschaft und Relegation entscheiden.

In der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 1 sind wohl nur noch zwei Vereine im Kampf um den Titel übrig geblieben: die SpVgg Welchweiler und der TuS Gries. 55 Punkte aus 20 Spielen haben die Welchweilerer derzeit auf dem Konto, die jüngste Partie gar mit 14:0 gegen die TSG Burglichtenberg II gewonnen. Mit 52 Zählern aus 19 Spielen dahinter die Mannschaft aus Gries. Ein direktes Duell steht im Saisonverlauf nicht mehr aus. Beide Teams haben ihr jeweiliges Heimspiel gewonnen. Und so konstant wie beide Kontrahenten bislang punkten, ist nicht ausgeschlossen, dass die Entscheidung erst nach dem eigentlichen Saisonende am Pfingstsamstag fällt. Ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft könnte nötig werden. Bis es allerdings so weit ist, warten noch acht beziehungsweise neun Spiele auf SpVgg und TuS. Und dabei auch so mancher Gegner, der zum Stolperstein werden könnte.

Selbst 27 Punkte könnten noch zu wenig sein

„Wir müssen nicht aufsteigen. Aber wir wollen es zu 100 Prozent. Der sportliche Wettbewerb wäre von Woche zu Woche ein größerer in der B-Klasse und es wäre auch gut für die Entwicklung unserer Spieler“, sagt Welchweilers Spielertrainer Marco Hönsch. Ihm ist aber auch bewusst, „dass wahrscheinlich nur dann Rang eins herausspringen kann, wenn wir alle weiteren Spiele gewinnen. Gries wird auch nicht viel liegenlassen, so dass es selbst bei maximalem Erfolg auf ein Entscheidungsspiel hinauslaufen könnte.“

In der C-Klasse 2 deutet sich ebenfalls langsam eine Entscheidung an: Anhand des aktuellen Tabellenstandes sind wohl zumindest drei Titelkandidaten übrig: der aktuelle Tabellenführer TuS Schönenberg II (18 Spiele/46 Punkte), sowie dessen Verfolger VfB Waldmohr II (20/45) und SSC Landstuhl II (19/42). Ganz abschreiben, auf jeden Fall nicht, wenn es um Relegationsplatz zwei geht, darf man auch die SG GlanAlb II (19/39) und den FC Queidersbach II (19/36) noch nicht. „Wenn man zu diesem Zeitpunkt Erster ist, will man auch Meister werden. Ich sehe uns für einen Aufstieg jetzt auch besser aufgestellt als vor ein paar Jahren. Aber klar ist, wenn es jetzt eine Klasse hoch geht, wird es dort dann nur gegen den Abstieg gehen“, erklärt Dennis Göddel, beim TuS Schönenberg primär für die erste Mannschaft zuständig, zu den Zielen der eigenen Reserve.

Spiele im Überblick

B-Klasse KUS-KL Nord: SG Haschbach/Schellweiler – SG Hüffler/Wahnwegen (Sa, 16), TuS Bedesbach-Patersbach II – TSG Wolfstein-Roßbach II (So, 13.30), SpVgg Glanbrücken – TuS Glan-Münchweiler, VfR Hundheim-Offenbach – SG Mühlbach/Neunkirchen, SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg – FV Kusel II, SV Herschweiler-Pettersheim – SG Altenglan/Rammelsbach, TSG Burglichtenberg – SV Einöllen (alle So, 15)

B-Klasse KUS-KL Süd: SSC Landstuhl – SG Breitenbach/Dunzweiler (Sa, 17), SV Hauptstuhl – SG Krottelbach/Ohmbach, FV Ramstein II – SGV Elschbach (beide So, 14), SpVgg ESP – SC Vogelbach, FSV Krickenbach – SV Brücken, SV Kübelberg – SG Oberarnbach/Bann II, SV Miesau – FV Weilerbach II, TuS Hohenecken II – SV Kohlbachtal (alle So, 15), SpVgg ESP – FSV Krickenbach (Mi, 18.30)

B-Klasse Birkenfeld 1: SpVgg Nahbollenbach II – ASV Langweiler/Merzweiler II (So, 13), TV Grumbach – Bollenbacher SV II, TuS Veitsrodt – SG Perlbachtal (beide So, 15)

C-Klasse KUS-KL 1: SG Haschbach/Schellweiler II – TuS Gries (Sa, 14), FV Ramstein III – SV Kaulbach-Kreimbach (So, 12), SpVgg Glanbrücken II – TuS Glan-Münchweiler II, VfR Hundheim-Offenbach II – SG Pfeffelbach/Konken (beide So, 13.15), US Youth Soccer Europe – SG Schrollbach/Rehweiler, SV Hefersweiler – SV Mackenbach II (beide So, 15), TuS Landstuhl – SpVgg Welchweiler (So, 16)

C-Klasse KUS-KL 2: SSC Landstuhl II – FC Queidersbach II (Sa, 15), TuS Schönenberg II – SpVgg Welchweiler II (So, 13), VfB Waldmohr II – SG Theisbergstegen-Etschberg II, SV Kottweiler-Schwanden II – SG GlanAlb II, SG Bechhofen/Lambsborn II – SG Schrollbach/Rehweiler II, SV Hefersweiler II – FV Kindsbach II (alle So, 13.15), SV Spesbach II – TuS Schönenberg II (Mi, 18.45)

C-Klasse Bad Kreuznach 1: FSV Rehborn II – SG Veldenzland II (So, 13), SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg – FSV Reiffelbach (So, 15)