Meisterschaft, Relegation oder doch nur die undankbaren Plätze drei oder vier? Noch ist für den SV Brücken alles drin. Die Rückkehr in die A-Klasse würde man gerne mitnehmen, eine Pflicht ist sie indes nicht. Um diesbezüglich aber weiter mitzumischen, ist ein Heimsieg gegen den SC Vogelbach am Sonntag quasi Pflicht.

„Wir sind gut in Form, spielen guten Fußball“, sagt SVB-Spielertrainer David Groß und verweist zusätzlich auf die durchaus imponierende Serie seiner Mannschaft, die ihre letzten zehn Punktspiele hat gewinnen können. Die letzte Niederlage datiert vom 29. Oktober, als der SVB im Heimspiel gegen den SSC Landstuhl eine 2:3-Niederlage hat hinnehmen müssen.

Jene Landstuhler sind es, die in der Tabelle der B-Klasse Süd aktuell vor dem SV Brücken an der Spitze stehen. 61 Punkte hat der SSC aus 23 Partien eingefahren, 55 der SVB aus 22 Begegnungen. Und im Kampf um die vorderen Plätze sind derzeit auch noch der SV Miesau (55/23) und der FV Ramstein II (50/22) zu beachten. „Es war wichtig, dass wir die Spiele gegen Miesau und Ramstein II jüngst für uns haben entscheiden können. So haben wir eine gute Ausgangslage im Kampf um Platz zwei“, befindet David Groß.

Spaß und Erfolg

Nur um Platz zwei? Groß vermutet, „dass Landstuhl nicht mehr viel liegen lässt“ und richtet so den ersten Blick auf den Relegationsrang. Das noch ausstehende, direkte Duell mit dem Team aus der Sickingenstadt „könnte dann schon noch ausschlaggebend sein“. Aber egal wie die Saison letztlich für den SV Brücken endet, sagt David Groß, „dass es Spaß machen muss. Natürlich wollen wir so erfolgreich wie möglich sein. Und es wäre schön, in die A-Klasse zurückzukehren. Aber es ist kein Muss.“

Was das Personal angeht, so fehlt ihm aktuell in Mathias Jung ein Leistungsträger mit einem Bänderriss. Ihn erwartet der Trainer etwa Ende April zurück im Kader. Ansonsten seien keine langfristigen Ausfälle zu vermelden. Zuletzt und auch für das Wochenende fehle der eine oder andere Akteur urlaubs- oder krankheitsbedingt. Für die Partie am Sonntag „sieht es aber insgesamt gut aus“.

Die Sache mit dem Licht

Besser aussehen soll nach der Partie gegen den SC Vogelbach auch das Punktekonto des SV Brücken. „Ich denke, wir sind die bessere Mannschaft und sollten Vogelbach wenig Chancen bieten, bei uns zu punkten“, erklärt der Trainer. An das Hinspiel hat er – trotz eines 3:2-Sieges nach 0:2-Rückstand – nicht nur gute Erinnerungen, seien die Bedingungen doch wegen eines ausfallenden Flutlichts seinerzeit „teilweise irregulär“ gewesen.

Duster wird es am Sonntagnachmittag in Brücken mit größter Wahrscheinlichkeit nicht sein. Sieg Nummer elf in Serie wird angepeilt und David Groß ist optimistisch, dass dieser auch gelingt: „Ich tippe auf ein 4:0.“

Spiele im Überblick

B-Klasse KUS-KL Nord

TuS Bedesbach-Patersbach II – SG Altenglan/Rammelsbach (So, 14), SG Föckelberg/Bosenbach – TuS Glan-Münchweiler, SpVgg Glanbrücken – SG Mühlbach/Neunkirchen, SG Haschbach/Schellweiler – SG Jettenbach/Eßweiler/Rothselberg, SV Herschweiler-Pettersheim – FV Kusel II, TSG Burglichtenberg – SG Hüffler/Wahnwegen, VfR Hundheim-Offenbach – SV Einöllen (alle So,15) TuS Bedesbach-Patersbach II – TSG Wolfstein-Roßbach II (Mi, 19.30).

B-Klasse KUS-KL Süd

SG Breitenbach/Dunzweiler II – FV Weilerbach II (So, 13.15), SV Hauptstuhl – SV Kohlbachtal (So, 14), SV Brücken – SC Vogelbach, FSV Krickenbach – SG Krottelbach/Ohmbach, SV Miesau – SV Kübelberg (alle So, 15).

B-Klasse Birkenfeld 1

Bollenbacher SV II- ASV Langweiler/Merzweiler II (So, 13), TV Grumbach – SV Göttschied, SG Perlbachtal – VfL Weierbach II (beide So, 15).

C-Klasse KUS-KL 1

VfR Hundheim-Offenbach II – SpVgg Welchweiler, SpVgg Glanbrücken II – SV Kaulbach-Kreimbach, SG Haschbach/Schellweiler II – US Youth Soccer Europe II, TSG Burglichtenberg II – TuS Gries II (alle So, 13.15), SG Pfeffelbach/Konken – TuS Glan-Münchweiler II, SV Hefersweiler – SG Schrollbach/Rehweiler (beide So, 15), US Youth Soccer Europe – SG Schrollbach/Rehweiler (Do, 19).

C-Klasse KUS-KL 2

SG GlanAlb II – SV Nanz-Dietschweiler III, TuS Schönenberg II – FV Kindsbach II (beide So, 13), SV Kottweiler-Schwanden II – SpVgg Welchweiler II, SV Hefersweiler II – SG Schrollbach/Rehweiler II, FC Queidersbach II – TuS Gries II (alle So, 13.15), SV Spesbach II – SG Theisbergstegen-Etschberg II (So, 14), VfB Waldmohr II – SSC Landstuhl II (So, 15).

C-Klasse Bad Kreuznach 1

SG Gutenberg/Waldlaubersheim II – SG Veldenzland II, SG Weinsheim III – SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg (beide So, 13).

C-Klasse Birkenfeld 1

TuS Hintertiefenbach – ASV Langweiler/Merzweiler II (Sa, 18)