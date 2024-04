Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 9. Juni werden die kommunalen Parlamente neu zusammengesetzt, wird über ehrenamtliche Ortsbürgermeister abgestimmt. Bis dahin wird die RHEINPFALZ in alle 98 Gemeinden des Landkreises Kusel schauen. Welche Amtsinhaber kandidieren noch einmal? Welches Ortsoberhaupt nimmt den Hut? Was lief gut – und was gilt es voranzutreiben?

St. Julian. Das ging damals schnell: Zum Nikolaustag – fast exakt ein halbes Jahr nach der anstehenden Kommunalwahl, jährt es sich zum zehnten Mal, dass Philipp Gruber das Amt des Ersten