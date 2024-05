In Selchenbach schreiten die Pläne für eine neue Photovoltaik-Freiflächenanlage voran. Der Gemeinderat hatte sich im März prinzipiell für das Projekt ausgesprochen und wählte nun die Ludwigshafener Firma Pfalzsolar als Betreiber aus.

Zwei Anbieter waren für das Projekt im Rennen. Der Gemeinderat votierte nun mehrheitlich für die Ludwigshafener Pfalzsolar als Betreiberfirma. Die Größe der geplanten Anlage wird auf circa acht bis neun Hektar geschätzt, obgleich der genaue Standort noch nicht feststeht. Laut Ortsbürgermeister Dieter Edinger soll die Anlage über ihre gesamte Laufzeit pro Kilowattstunde 0,2 Cent in die Gemeindekasse einbringen. Edinger betonte die Wichtigkeit des Projekts als einzige Möglichkeit, die finanzielle Situation der Gemeinde zu verbessern, da andere Einnahmequellen fehlen. Zusätzlich besteht für Bürger die Option, sich über eine Genossenschaft an der Anlage zu beteiligen, was nach Meinung von Ratsmitglied Melanie Schäfer-Jung die Akzeptanz im Ort fördert.

Die Zustimmung des Gemeinderats erfolgte unter der Bedingung, dass Bürger und Anwohner der Nachbargemeinden die Anlage nicht „von morgens bis abends das Ding vor Augen“ haben, so Edinger. Eine Beeinträchtigung solle ausgeschlossen werden. Es wurden aber auch Bedenken geäußert, dass die Entscheidungen ohne ausreichende Berücksichtigung der Grundstückseigentümer getroffen wurden. Edinger bestätigte zwar, dass die Eigentümer letztendlich das letzte Wort hätten, beharrte jedoch darauf, dass der eingeschlagene Weg korrekt sei.

Der Standort der Anlage ist abhängig vom Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde, der zu diesem Zweck angepasst wird. Die Umsetzung dieses Plans wird die nächsten Schritte in der Realisierung des Solarprojekts in Selchenbach markieren.