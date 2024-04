Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland und USA: Überall wird das Osterfest ein bisschen anders gefeiert. Doch an diesem Oster-Wochenende tanzten alle nur nach einer Pfeife – und zwar der des Kuseler Kinetts. Beim alljährlichen „Willkommen im Dschungel“-Festival kamen Bands und Künstler aus allen fünf Ländern auf der Kinett-Bühne zusammen. Von Karsamstag bis spät am Ostersonntag ging es live, laut und lustig zu.

Der Osterhase musste tapfer bleiben. Im sonst eher verschlafenen Kusel war an diesem Oster-Wochenende an Schlaf kaum zu denken. Denn am Samstag- und Sonntagabend fegten die