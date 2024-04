Ein alkoholisierter und randalierender Mann hat die Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf Trab gehalten. Nachdem die Beamten darüber informiert wurden, dass ein Mann in seiner Wohnung in Aschbach randaliert, sei eine Streife ausgerückt. Beim Eintreffen der Beamten habe sich der Mann an einer Bushaltestelle aufgehalten und mit Beleidigungen und Spucken auf sie reagiert. Da er sich laut Polizei psychisch auffällig verhielt und Suizidgedanken äußerte, wurde der Randalierer festgenommen und in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.