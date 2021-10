Angesicht von Klimawandel und steigenden Energiepreisen sei jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um über Alternativen der Wärmeversorgung nachzudenken und zu informieren, sagt die Klimamanagerin des Landkreises, Vera Schumann. Die erste Veranstaltung für Bürger findet in Wiesweiler am Mittwoch, 3. November, statt.

Die Gemeinde ist eine von kreisweit etwa 30, die sich aufgrund der Bebauung für eine solche gemeinschaftliche Wärmeversorgung mit Nahwärme eignen könnten, erklärt Schumann. Welche Möglichkeiten es gibt, hat sie mit Stefan Beyer von der Energieagentur Rheinland-Pfalz bereits in Informationsveranstaltungen für Gemeindevertreter in den drei Verbandsgemeinden präsentiert. „Das Interesse von den Gemeinden ist da“, habe sie dann bei den ersten Präsentationen in Ortsgemeinderatssitzungen festgestellt. „Aber man muss schauen, ob es auch bei den Bürgern da ist.“ Denn Nahwärmenetze leben davon, dass möglichst viele mitmachen.

Nahwärme „bequem und einfach“

Erst wenn bei und nach den Bürgerveranstaltungen klar werde, dass es ausreichend Interessenten gibt, werde eine konkrete Machbarkeitsstudie für den jeweiligen Ort in Auftrag gegeben. Schuman spricht von einem langen Prozess, von mindestens zwei bis drei Jahren. Doch sie ist überzeugt, dass aktuell genau der richtige Zeitpunkt ist, um eine solche Entwicklung anzustoßen. Viele Menschen schauten sich derzeit nach Alternativen um. Nahwärme sei die „bequemste und einfachste Lösung“.

Wie ein solches Netz in Wiesweiler aussehen könnte, wird von Schumann und Beyer erläutert am Mittwoch, 3. November, 19.30 Uhr, im Gemeinschaftshaus.