Die Mountainbiker des TuS Börsborn sind auch in den Wintermonaten aktiv. Für sie gilt das Motto „es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung“. Mitfahrer können sich der Gruppe jederzeit anschließen.

Montags, donnerstags und samstags finden Ausfahrten fast bei jedem Wetter von zwei bis drei Stunden in der näheren Umgebung statt. Mal relativ moderat, manchmal entsprechend dem Gelände des Pfälzer Berglandes, der Sickinger Höhe oder dem Höcherberg etwas ambitionierter – doch meistens liegt das Niveau irgendwo dazwischen.

Während der Winterzeit starten die Mountainbiker samstags um 15 Uhr am Bürgerhaus Börsborn. An den anderen Tagen wird die Anfangszeit in einer WhatsApp-Gruppe vereinbart. In der Sommerzeit ändern sich die Startzeiten. Auch Nichtmitglieder des TuS Börsborn können sich für die Radtouren anschließen. Allerdings besteht für diese kein Versicherungsschutz durch den Verein, teilt der TuS mit. Weitere Informationen gibt es auch auf der Homepage des Vereins: www.tus-boersborn.de.