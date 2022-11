Um die Sicherheit weiter zu gewährleisten, müssen am Spielplatz zwei große Bäume kontrolliert und zurückgeschnitten werden. Am Odenbach entlang hatte die Gemeinde bereits im Frühjahr etliche Totbäume entfernt, weitere Fällungen sollen nun folgen. Neben dem generellen Risiko eines Personenschadens könnten umgefallene Bäume bei Hochwasser das Wasser stauen, schildert Ortsbürgermeister Roland Bender. Die Arbeiten wurden an die Firma aus dem Nachbarort vergeben, die auch im Frühjahr tätig war. Die Kosten belaufen sich auf 3451 Euro.