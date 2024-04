Ein verlorener Autoschlüssel hatte für einen Autobesitzer am Samstagmorgen weitreichende Folgen: Nachdem er den Schlüssel für seinen grauen 3er-BMW in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Gaststätte verloren hatte, verursachte ein unbekannter Finder damit einen Unfall. Laut Polizei hat der unberechtigte Fahrer im Zeitraum zwischen 4 und 5.15 Uhr in der Landschaftsstraße eine Mauer und einen Begrenzungspfosten touchiert und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel telefonisch unter 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.