Ein Autofahrer hat sich in der Nacht auf Sonntag bei Kirrweiler mit seinem Fahrzeug überschlagen, wurde jedoch nicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 23-jährige Fahrer die L373 von Homberg in Richtung Kirrweiler. Da er nach Angaben der Beamten vermutlich durch sein Mobiltelefon kurzzeitig abgelenkt wurde, kam er von der Straße ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem Auto entstand Totalschaden.