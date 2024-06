Schon mehrfach hat Caro Parsons in ihrem Atelier in Kusel ihre „chipie“ genannten Bilder gezeigt. Am Sonntag präsentierte sie neue Arbeiten aus der ihrer Serie.

Parsons eröffnete das Atelier vor zwei Jahren am Hofacker, bietet dort neben Gemälden und kleinen Skulpturen auch Veranstaltungen an. Im Mittelpunkt der Vernissage am Sonntag standen erneut ihre „chipie“ genannten Figuren mit dem Markenzeichen „Petzauge“. Das Wort „chipie“ bedeute so etwas wie Lausbub, erläutert Parsons, die als ihre Vorbilder Picasso, Miró und Chagall nennt. Die bunten Gesichter malt sie meist mit Acrylfarben in allen Variationen und Größen. Wichtig ist ihr die dazu gelieferte Aussage, wonach ihre „chipies“ alle Menschen ansprechen sollen. Mit ihren Bildern wolle sie sich für Werte unter anderem wie Weltoffenheit, Toleranz, Lebensfreude, Freundlichkeit, Respekt und Hilfsbereitschaft einsetzen, erläutert sie. „Jeder sollte ein wenig ,chipie’ sein!“, sagt Parsons.