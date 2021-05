Ein Konzert im ehemaligen Kuseler Kinett-Kino, wie es die Schalander Betreiber Wolfram Butz und Andreas Becker planen, ist coronabedingt nicht möglich. Deshalb findet die erste Veranstaltung der „Schalander Play and Talk“-Reihe am kommenden Samstag ab 22.15 Uhr rein virtuell über Zoom statt.

„Es wird eine Show, ähnlich der MTV-Sendungen aus früheren Zeiten“, blickt Andreas Becker voraus. Bei der ersten Veranstaltung der „Schalander Play and Talk“-Reihe erwarten die Zuschauer, Live-Gäste, Musik, Gespräche und mehr. Gesendet wird aus Beckers Atelier in Quirnbach.

„Zu Gast, coronabedingt natürlich ebenfalls über Zoom zugeschaltet, wird Tom Jesk von der Band Amour Vache sein, die einst ihren allererstem Auftritt im Schalander feierten“, sagt Becker. Neben einem Gespräch über das am 23. April veröffentlichte Debüt-Album der Band, an dem sich die Zuschauer auch beteiligen können, soll es auch Einblicke die aufwendig gestalteten Musikvideos der Alternativ Rocker geben.

Katrin Meier an der Gitarre

Dazu steht die Ausstrahlung eines vorproduzierten Live-Auftritts der Singer-/Songwriterin „Kat Kit“ an. Hinter dem Künstlernamen verbirgt sich die aus Quirnbach stammende Katrin Meier. „Da wartet eine Weltpremiere auf die Zuschauer“, verspricht Becker. Sonst eher am Piano zuhause, tritt „Kat Kit“ nämlich erstmals mit Gitarre auf. Direkt aus Caen in Frankreich wird auch die Band Veik zugeschaltet, die ihr Debüt-Album „Surrounding Structures“ präsentieren werden.

Außerdem geplant ist ein Quiz, bei dem es das Album von „Amour Vache“ zu gewinnen gibt. Desweiteren will Becker den Zuschauern einen Einblick in den Stand der Planungen für zukünftige Konzerte geben, die – je nach Lage der Coronasituation – als Hybrid-Veranstaltungen stattfinden könnten.

Info