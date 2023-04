Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Kuseler Amtsgericht ist am Montagmorgen eine Bombendrohung eingegangen. 60 Minuten später sollte der Sprengstoff laut Bandansage explodieren. Die Polizei hatte das Umfeld evakuiert. Die Drohung entpuppte sich als Falschmeldung. Nun wird ermittelt, ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Anruf am gleichen Tag in Worms besteht.

„Im Haus ist eine Bombe. Sie wird in einer Stunde hochgehen.“ So ähnlich war der Wortlaut der Bandansage, die der Justizwachtmeister an der Telefonzentrale im Kuseler Amtsgericht am Montag