Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach gutem Saisonstart ist der Motor bei der TSG Burglichtenberg zuletzt ein wenig ins Stocken geraten. Am Sonntag will das Team daheim gegen den VfR Hundheim-Offenbach/Hinzweiler wieder zurück in die Erfolgsspur. Ein Grund für die Schwächephase könnte auch der Ausfall zweier Stammakteure sein.

„Ja, wir sind gut gestartet, so wie wir uns das vorgestellt hatten. In den vergangenen zwei Spielen aber haben wir kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt“, erzählt TSG-Spielertrainer