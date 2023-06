Ein Autofahrer ist am Mittwochabend unter Alkoholeinfluss und gegen einen Randstein gefahren und beschädigte dabei ein Rad seines Fahrzeugs. Wie die Polizei mitteilt, bot ein Zeuge dem 52-jährigen Fahrer des Pannenautos seine Hilfe an. Dabei bemerkte er, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Streife traf den Mann zuhause an. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Fahrer wegen einer vorherigen Trunkenheitsfahrt keinen mehr hatte.