Für einen 22-Jährigen könnte die Autofahrt Folgen haben. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann mit seinem Auto am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Nanzdietschweiler und Börsborn unterwegs. In einer Kurve verlor er – vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über sein Auto, das nach rechts von der Straße abkam und in einer Böschung landete. Der 22-Jährige blieb unverletzt, am Auto entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch fest, weshalb der junge Mann gebeten wurde, einen freiwilligen Alkoholtest zu machen. Diesen lehnte der 22-Jährige laut Polizeibericht ab. Folge: Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Laut Polizei wurde der Führerschein sichergestellt und das Auto von einem Abschleppunternehmen geborgen.