„100 Jahre SGK – Vom Staatlichen ProGymnasium Kusel (1924) zum Siebenpfeiffer-Gymnasium Kusel (2024)“ feiert das Gymnasium in der Kreisstadt in diesem Jahr. Die RHEINPFALZ hat zum Geburtstag der Schule einen Aufruf gestartet. Gesucht wurden Erinnerungen – egal ob von (ehemaligen) Schülern oder Lehrern. Herausgekommen ist ein bunter Strauß an Anekdoten und Erlebnissen aus vergangener Zeit.

Deutsch-Französische Freundschaft

1948: Drei Jahre nach dem Ende des schrecklichen Zweiten Weltkrieges lag Kusel in der französischen Besatzungszone. Französisch wurde die erste Fremdsprache, die von den Erstklässlern des Gymnasiums, den Sextanern, gelernt werden musste.

Wir kleinen, deutschen Lausbuben und -mädchen wurden von zwei jungen Französinnen unterrichtet. Eine hatte, soweit ich mich erinnere, blonde Haare, sie hieß Ignal. Die andere war dunkelhaarig und trug den Namen Allot.

Mangels genügend Raum für das Gymnasium war unsere Klasse in der Volksschule, der Luitpoldschule, untergebracht. Die erste Französischstunde dürfte wohl kaum bei einem von uns Schülern und auch nicht bei der Lehrerin in Vergessenheit geraten sein.

Einige von uns jungen Buben bauten sich damals ein Knallgerät; in ein kurzes, etwa 15 Zentimeter langes Rundholz mit etwa zwei Zentimeter Durchmesser wurde eine Metallhülse (eine Art Hohlnagel) geklopft. Die Köpfe einiger Streichhölzer wurden von uns abgeschabt und dieses Material in die Metallhülse gestopft. Dann setzte man einen Nagel darauf und schlug das Holz mit einem kräftigen Schwung an eine Wand. Das gab einen lauten Wumms, es rumste gewaltig.

Einer von uns Lausbuben – Rainer – hatte solch einen selbstgebauten Rumsapparat mitgenommen in die Schule. Als die Französisch-Lehrerin den Klassenraum betrat und zum ersten Mal vor uns stand, schlug er sein Rumsgerät an die Wand – es knallte mächtig, die Lehrerin erschrak sichtbar und fragte, nachdem sie sich von dem Schock etwas erholt hatte: „Wer war das?“ Rainer hob sofort die Hand. Madame Allot forderte ihn auf, mitzugehen zum Direktor der Schule. Die Lehrerin marschierte mit dem „Täter“ los – ohne Handschellen – und ließ uns alle furchtsam, erstarrt zurück.

Nach einiger Zeit – diese erschien uns ellenlang, es waren aber vermutlich nur zehn Minuten – kamen die beiden wieder zurück. Rainer erzählte dann, dass er der Lehrerin das Rumsgerät erklärt hat und sie ihm ins Gewissen geredet hat, er solle solche Aktionen gefälligst sein lassen. Die Französisch-Lehrerin war also mit dem „Übeltäter“ nicht zum Direktor gegangen, sondern löste das Problem selbst.

Von diesem Tag an, dem ersten mit Mademoiselle, waren wir eine Klasse, die sich zumindest im Französisch- Unterricht immer ordentlich, ordnungsgemäß, brav benommen hat – ein Herz und eine Seele. Rolf Dick, Kusel

Gudrun Cassel-Pfeiffer mit dem Physikbuch, mit dem einst Stadtbürgermeister Jochen Hartloff paukte. Foto: Cassel-Pfeiffer

Natürlich ist mir bewusst, dass mein Vorname Melanie in den 70ern inflationär oft vergeben wurde. So wie die Hans-Jürgens in den 60ern und in den 90ern die Kevins und Selinas in Massen vorkamen. Sicher haben in mancher Schulklasse mindestens zwei davon gesessen und es war für die Lehrer bestimmt nicht immer leicht.

Meine Schulfreundin Melanie und ich trafen uns zum ersten Mal im Gymnasium Kusel 1986. Außer dem gleichen Vornamen verbanden uns die Zugehörigkeit zur Klasse 5 und 6 f, später 7 bis 10 d und in der Oberstufe der Biologie- und der Deutsch-Leistungskurs. Auch vom Aussehen her verband uns eher ungewollt eine gewisse Ähnlichkeit. Wir hatten die gleiche Größe, eine ähnliche Figur und eine helle Haut mit Sommersprossen. Melanie hatte blonde Naturlocken und ich die obligatorische 80er/90er Dauerwelle in Rotblond, beide schulterlang.

Nun war trotz dieser Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten Verwechslung nie ein Problem gewesen, bis wir in der Oberstufe eine bestimmte Lehrerin bekamen. Obwohl diese es nie zugegeben hätte, hatten wir beide die Vermutung, dass sie uns ständig verwechselte. So haben wir sehr sicher ab und zu Noten der anderen abbekommen. Anders waren gerade die mündlichen Noten oft nicht zu erklären. Wir nahmen dies zwar zähneknirschend, aber mit Humor hin und machten 1995 unser Abitur.

Die Bestätigung unserer Vermutung folgte 31 Jahre nach dem ersten Verdachtsfall. Auch mein Sohn Peter hatte jene Lehrerin im Deutsch-Leistungskurs, machte im Frühjahr 2023 sein Abi und verließ die Schule. Während seiner Schulzeit traf ich sie des Öfteren bei Schulveranstaltungen und wir parlierten munter. Sie wusste ganz genau, dass ich Peters Mutter bin und so dachte ich, dass sie mich endlich für die Melanie hielt, die ich bin.

Nun hat auch meine Freundin Söhne, die immer noch das Gymnasium besuchen. Lasse und Malte wurden ebenfalls einige Jahre von dieser Lehrerin in Deutsch unterrichtet, Lasse absolvierte die Streitschlichter-Ausbildung bei ihr. Ebenso traf meine Freundin bei Schulveranstaltungen auf die Lehrerin und unterhielt sich mit ihr, auch öfter über die alten Zeiten.

Als Melanie vergangenen Herbst am Schultor auf ihre Buben wartete, wurde sie von der Lehrerin gefragt, was denn ihr Sohn Peter mache …

Meine Dauerwellenmatte ist verschwunden, Melanie hat noch ihre tollen Naturlocken, beide sind wir keine 18 mehr, aber manche Dinge ändern sich nie!